Собянин рассказал о реализации программы реновации в Кузьминках

Участники программы получают современное жилье Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с участниками программы реновации, получившими квартиру в современном жилом комплексе по адресу: Волгоградский проспект, д.
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