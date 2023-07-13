Тетрагония карбонария: Австралия поражает странностью. Эти пчёлы строят спиральные ульи, а врагов мумифицируют воском

Где искать неправильных пчёл? Конечно же в Австралии! Как будто есть другие варианты! Кажется, будто тетрагонула карбонария отличается от европейских тружениц вообще всем! Она даже улья строит не обычные, а спиральные! Ого, это же дикий медовый торт! Неправильность пчёл начинается с внешнего вида.
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