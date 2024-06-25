Хабиб Нурмагомедов вызвал недоумение у Подоляки: "Он осуждает террористов-радикалов или сочувствует их родным и близким?"

Dmitry Golubovich/Globallookpress Хабиб Нурмагомедов, известный во всём мире боец смешанных боевых искусств, вызвал недоумение у Юрия Подоляки: "Он осуждает террористов-радикалов или сочувствует их родным и близким?" Неудобные вопросы возникли аккурат после теракта в Дагестане, который совершили исламисты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Суоми в очередном пролёте: Россия намерена вернуть "Невский судостроительный завод" под юрисдикцию РФ
- "У ВСУ нет дефицита с составом и боеприпасами": Кинжальные бои, о которых молчат сводки
- Россия нашла необычный способ поквитаться с Америкой за санкции: вывоз редкоземельных металлов в США будет блокирован
Свежие комментарии