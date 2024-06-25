Хабиб Нурмагомедов вызвал недоумение у Подоляки: "Он осуждает террористов-радикалов или сочувствует их родным и близким?"

Dmitry Golubovich/Globallookpress Хабиб Нурмагомедов, известный во всём мире боец смешанных боевых искусств, вызвал недоумение у Юрия Подоляки: "Он осуждает террористов-радикалов или сочувствует их родным и близким?" Неудобные вопросы возникли аккурат после теракта в Дагестане, который совершили исламисты.