Ковёр с рельефной поверхностью — это всегда немного другая история, чем просто цветной рисунок. Мне не раз приходилось наблюдать, как один и тот же эскиз кардинально меняется, стоит лишь добавить перепад высоты ворса.
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