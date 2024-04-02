Теневая война между Израилем и Ираном достигла новой опасной фазы

Одна из примет для Ближнего Востока последних лет – это противостояние между Израилем и Ираном. Однако в последние месяцы степень эскалации между противниками резко усилилась и достигла, как кажется, своего апогея.
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