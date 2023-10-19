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Овечкин впервые в карьере остался без бросков в створ в 2 подряд матчах НХЛ. У него 19 таких игр из 1350 всего

Капитан «Вашингтона» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (1:6) и отметился результативной передачей.

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