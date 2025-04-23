NI: США и ЕС могут потерять доступ к недрам Азии из-за России

Российский контроль над Крымом ставит под угрозу доступ США и Евросоюза к ресурсам Центральной Азии. Имея под своим контролем Крым, Черноморский регион и Кавказ, Россия может ограничить транскаспийские транспортные маршруты, что повлияет на самостоятельность государств региона.
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