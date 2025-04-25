Жительница Алтая отказалась лечиться от туберкулеза и продолжила гулять по городу

Теперь пациентке предстоит пройти 18-месячный курс лечения В Алтайском крае судебные приставы доставили в медучреждение на принудительное лечение жительницу Алейска, представляющую угрозу для здоровья окружающих, сообщает региональная ФССП.
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