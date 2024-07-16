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Появился новый трейлер сериала «Игра» про Олимпиаду-80 с Юрием Стояновым

Появился новый трейлер сериала «Игра» про Олимпиаду-80 с Юрием Стояновым

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил новый трейлер сериала «Игры». По сообщению информационного агентства «ИнтерМедиа», данный 8-серийный телефильм режиссера Евгения Стычкина посвящен подготовке к Олимпийским играм 1980 года в Москве.

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