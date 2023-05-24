ЗРК С-350 «Витязь» впервые сбил самолеты ВСУ в автоматическом режиме

Российский зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» впервые в мире в автоматическом режиме без участия оператора был использован в военных условиях.
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