Весна не за горами: с 23 февраля циклон от Каспия принесет снегопады и потепление В ближайшие дни в регионе сохранятся сильные морозы.
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Весна не за горами: с 23 февраля циклон от Каспия принесет снегопады и потепление В ближайшие дни в регионе сохранятся сильные морозы.