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Zero Hedge

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Democratic Party Panics As Top Lieutenants Move In Lockstep To Denounce Hasan Piker

Democratic Party Panics As Top Lieutenants Move In Lockstep To Denounce Hasan Piker

Democratic Party Panics As Top Lieutenants Move In Lockstep To Denounce Hasan Piker The higher-ups in the Democratic Party establishment are clearly terrified of Hasan Piker, one of the most influential media surrogates for the Democratic Socialists of America - whose members want to "dismantle the empire from within.

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