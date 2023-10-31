ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 31.10.2023

После потерь Leopard украинская армия возвращается к модернизированным в Чехии советским танкам Т-72 После значительных потерь современных западных танков киевский режим планирует восполнить недостаток военной техники, за умеренную плату заказав у чешской фирмы CSG Defense небольшие усовершенствования для старых советских машин Т-72МС, после чего те переименовываются в Т-72ЕАС и отправляются Киеву.