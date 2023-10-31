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МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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  • alik3456 Джексон
    Кто не знает русского языка на родину в кишлак , учить русский язык.Экзамен для Маугл...
  • kraft54
    хохлобыдлу надо постоянно напоминать,что они только быдло.Если хохол умнеет,то он становится рксским.Ненависть к русск...

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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 31.10.2023

После потерь Leopard украинская армия возвращается к модернизированным в Чехии советским танкам Т-72 После значительных потерь современных западных танков киевский режим планирует восполнить недостаток военной техники, за умеренную плату заказав у чешской фирмы CSG Defense небольшие усовершенствования для старых советских машин Т-72МС, после чего те переименовываются в Т-72ЕАС и отправляются Киеву.

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