“Telegraph”, Великобритания, By Dominic Nicholls, DEFENCE AND SECURITY EDITOR 9 July 2021 На фотографии: вертолет Merlin Mk2 выполняет поиск российской подводной лодки Российская субмарина преследовала АУГ Королевского ВМФ, вынудив его поднять в воздух вертолеты и начать охоту за подлодкой, сообщает The Telegraph.