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ВЕСТИ КРЫМ

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Сильные дожди, грозы и ветер: Крым на выходных накроет непогода

Сильные дожди, грозы и ветер: Крым на выходных накроет непогода

Утром и днем 6 сентября на полуострове ожидаются дожди, местами сильные, грозы, град, усиление северо-западного ветра до 19-24 м/с.

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