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ФСБ пресекла перехват ГУР данных российских школьников для их вербовки

ФСБ пресекла перехват ГУР данных российских школьников для их вербовки

ФСБ предотвратила попытку военной разведки Украины получить личные данные российских школьников. Попытка была реализована через рассылку электронных писем с ресурсов молодежных военно-патриотических организаций, заявили в Центре общественных связей ФСБ России.

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