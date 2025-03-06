ФСБ пресекла перехват ГУР данных российских школьников для их вербовки

ФСБ предотвратила попытку военной разведки Украины получить личные данные российских школьников. Попытка была реализована через рассылку электронных писем с ресурсов молодежных военно-патриотических организаций, заявили в Центре общественных связей ФСБ России.
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