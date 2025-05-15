Одежда надежды: как "умные" футболки передают объятия на расстоянии

РЕН ТВ Мы привыкли, что если что-то заболело, нужно идти к доктору. Он обязательно выяснит, в чем проблема, даст необходимые лекарства – и здоровье с распростертыми объятиями встретит еще недавно больного человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии