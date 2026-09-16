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Почему пистолет-пулемет «Узи» был так популярен в кино, а потом пропал с экранов?

Почему пистолет-пулемет «Узи» был так популярен в кино, а потом пропал с экранов?

Короткий, эффектный пистолет-пулемет «Узи» был обречен на успех в Голливуде. Из него стреляли плохие парни, хорошие парни и вообще не парни — девушки и роботы.

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