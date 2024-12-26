Ученые победили рак прямой кишки: передовой препарат Dostarlimab полностью излечил рак прямой кишки у всех участников испытаний

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (U.S. Food and Drug Administration, FDA) присвоило многообещающему препарату для лечения рака прямой кишки Dostarlimab (название брендового препарата — Jemperli) статус «прорывного терапевтического средства».
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