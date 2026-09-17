Власти Запорожской области окажут помощь семье погибшей при атаке БПЛА главы УИК

Власти Запорожской области окажут помощь семье председателя участковой избирательной комиссии (УИК) Елены Астаниной, погибшей в результате налёта БПЛА 15 сентября.
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