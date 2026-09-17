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Власти Запорожской области окажут помощь семье погибшей при атаке БПЛА главы УИК

Власти Запорожской области окажут помощь семье погибшей при атаке БПЛА главы УИК

Власти Запорожской области окажут помощь семье председателя участковой избирательной комиссии (УИК) Елены Астаниной, погибшей в результате налёта БПЛА 15 сентября.

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