Вандал в костюме Деда Мороза украл цветы из дома в Саратове

В одном из районов Саратова зафиксирован акт вандализма. На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как неизвестный мужчина в костюме Деда Мороза украшает цветами клумбу во дворе дома на улице Лисина.
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