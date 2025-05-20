Названы области для сотрудничества России и США в Арктике

Россия и США – крупнейшие арктические государства и ключевые игроки на энергетическом рынке. Как в интервью РБК глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, у двух стран есть потенциал для совместной работы в регионе в разных сферах, но важно учитывать конкурентные отношения.