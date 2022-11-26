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«Барселона» предложит Альбе расторгнуть контракт летом. Игрок не хочет уходить

«Барселона» предложит Жорди Альбе расторгнуть контракт. Как пишет Mundo Deportivo, руководство каталонского клуба хочет встретиться с игроком в январе и предложить ему расторгнуть контракт летом.

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