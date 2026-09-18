Земля теряет пресную воду: мировой речной сток упал до минимума за 35 лет

В 2025 году уровень речного стока был ниже нормы более чем на 36% площади мировых речных бассейнов. Седьмой год подряд бассейны с нормальным уровнем воды составляли меньшинство: их доля находилась в диапазоне от 34 до 38% при среднем показателе 46% за 1991–2020 годы.
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