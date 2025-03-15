Колеса против гусениц: какая «Шишига» из двух преодолеет болото?

Болота, бездорожье и два мощных внедорожника – стандартная «Шишига» и ее гусеничная версия. Кто окажется сильнее в борьбе с природой? В этом видео на YouTube-канале «AcademeG» команда отправляется в труднодоступную деревню, чтобы помочь монахам, живущим в экстремальных условиях.