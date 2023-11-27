Археологи нашли в Сибири следы неизвестного древнейшего племени

В ходе летней археологической экспедиции, организованной студентами и преподавателями Сибирского федерального университета, были обнаружены важные находки в Севастополе, включая останки жилых и производственных сооружений, использовавшихся для кузнечного ремесла.
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