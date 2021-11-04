Врач Руженцова сообщила, что пациент с отрицательным тестом на коронавирус больше не заразен, но есть исключения

Заместитель директора научно-исследовательского института им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, когда заболевший новой коронавирусной инфекцией человек больше не заразен для окружающих.
Заместитель директора научно-исследовательского института им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, когда заболевший новой коронавирусной инфекцией человек больше не заразен для окружающих.
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