CENTCOM подтвердило применение катеров-камикадзе в Иране 12 июля

12 июля США впервые применили безэкипажные катера-камикадзе в Иране. Центральное командование ВС США сообщило об успешной атаке на базу в Бандар-Аббас при помощи дронов Corsair, снижая способность Ирана угрожать коммерческим судам в Ормузском проливе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии