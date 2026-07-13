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Царьград

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CENTCOM подтвердило применение катеров-камикадзе в Иране 12 июля

CENTCOM подтвердило применение катеров-камикадзе в Иране 12 июля

12 июля США впервые применили безэкипажные катера-камикадзе в Иране. Центральное командование ВС США сообщило об успешной атаке на базу в Бандар-Аббас при помощи дронов Corsair, снижая способность Ирана угрожать коммерческим судам в Ормузском проливе.

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