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Царьград

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Цыгане толпой избили полицейского у "кругляка" с алкоголем в Туле

Цыгане толпой избили полицейского у "кругляка" с алкоголем в Туле

Мужчина сделал замечание компании, распивавшей спиртное в общественном месте.Вечером воскресенья, 27 октября, на Молодёжном бульваре в Туле случилась массовая драка между двумя неравными компаниями молодых людей.

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YYYYYYY XXXXXXX
Опять цыганье...
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