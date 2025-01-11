Авиаторы и их д...
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Авиаторы и их друзья

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Этот день в авиации. 11 января

Этот день в авиации. 11 января

1884 - Родился Николай Александрович Яцук — инженер-механик флота, капитан 2 ранга, участник Русско-японской и Первой мировой войн, один из первых русских авиаторов, начальник Школы авиации Императорского Всероссийского аэроклуба, командир 34-го корпусного авиационного отряда Особого Добровольческого авиаотряда, первым теоретически обосновал возможность воздушного тарана, Георгиевский кавалер, организовал первую в стране школу военной маскировки, преподаватель ВВИА имени Николая Егоровича Жуковского, профессор.

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