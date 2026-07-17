Президент Польши отказался узаконить однополые отношения

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроекты, позволяющие узаконить однополые отношения (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) через институт партнерских союзов.
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