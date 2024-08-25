Ещё кадры от противника, практически в упор работающего с вертолета Ми-8 по дрону-камикадзе «Герань».
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Ещё кадры от противника, практически в упор работающего с вертолета Ми-8 по дрону-камикадзе «Герань».
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