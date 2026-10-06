Арендопригодная площадь аутлетов в России вырастет на 8%

Общая арендопригодная площадь аутлетов в России увеличится на 8% благодаря новому проекту в Татарстане.
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