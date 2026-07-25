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Газета.ру

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Филолог Пахомов: буква "ё" останется в русском языке необязательной

Филолог Пахомов: буква "ё" останется в русском языке необязательной

Предпосылок для исключения буквы "ё" из русского алфавита нет, как и планов сделать ее обязательной. Об этом заявил научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН, председатель филологического совета "Тотального диктанта" Владимир Пахомов в беседе с РИА Новости.

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