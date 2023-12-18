Глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам провел встречу с представителями Саудовской Аравии и Ирана

Пекин, 15 декабря /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК Ван И в пятницу в Пекине провел встречу с заместителем министра иностранных дел Саудовской Аравии Валидом ибн Абдель Каримом аль-Херейджи и заместителем главы МИД Ирана Али Багери Кани.