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Китай

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Глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам провел встречу с представителями Саудовской Аравии и Ирана

Пекин, 15 декабря /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК Ван И в пятницу в Пекине провел встречу с заместителем министра иностранных дел Саудовской Аравии Валидом ибн Абдель Каримом аль-Херейджи и заместителем главы МИД Ирана Али Багери Кани.

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