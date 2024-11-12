Децентрализованная социальная медиа-компания Lens Eyes нацелилась на масштабное расширение

Протокол Lens представил свою третью версию, которая обещает революционизировать социальные медиа. Новый релиз фокусируется на децентрализации и предоставлении пользователям большего контроля над своими данными и контентом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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