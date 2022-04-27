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В Бельгии борются с энергетическими затратами

В Бельгии борются с энергетическими затратами

Крупные промышленные компании в Бельгии платят за свои счета за электроэнергию на четверть больше, чем в соседних странах, проинформировала федерация бельгийских промышленных потребителей энергии Febeliec, 26 апреля сообщает The Brussels Times.

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