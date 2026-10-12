Политолог о конфликте Трампа с Зеленским: «милые бранятся, только тешатся»

Политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов прокомментировал конфликт между главой киевского режима Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.
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