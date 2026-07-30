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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Попов: «Не уверен в саботаже Расселла. Джорджу не везет – какая-то череда бесконечная»

Комментатор Алексей Попов отреагировал на предположение о том, что исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф мешает Джорджу Расселлу ради успехов Андреа Кими Антонелли .

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