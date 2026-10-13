США, в частности президент Дональд Трамп, имеют реальные инструменты давления на Украину, чтобы принудить ее к миру.
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дгужочек,Трампа не ебут цены в Европе,главное чтобы американский пролетарият был спокоен !!!!