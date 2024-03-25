Больная раком Кейт Миддлтон сбежала из дворца в Виндзоре

С ней был муж и трое детей.Кейт Миддлтон, ранее сообщившая о смертельном заболевании, покинула дворец в Виндзоре и направилась в неизвестном направлении вместе со своим мужем принцем и тремя детьми — 10-летним принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и 5-летним принцем Луи.