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«Филадельфия» в 3-й раз в сезоне проиграла 6+ матчей подряд. В 2022 году у команды 18 поражений в 20 играх

«Филадельфия» проиграла 6-й матч подряд.  «Флайерс» уступили дома «Сент-Луису» со счетом 1:4.  Поражение стало для команды под руководством Майка Йео 6-м подряд.

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