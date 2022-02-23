«Филадельфия» в 3-й раз в сезоне проиграла 6+ матчей подряд. В 2022 году у команды 18 поражений в 20 играх

«Филадельфия» проиграла 6-й матч подряд. «Флайерс» уступили дома «Сент-Луису» со счетом 1:4. Поражение стало для команды под руководством Майка Йео 6-м подряд.
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