Раскрыто спорное решение США перед миграционным кризисом в Сеуте

За две недели до массового прорыва мигрантов из Марокко в испанский город Сеута Конгресс одобрил выделение Марокко 40 миллионов долларов, а также включил в отчет комитета формулировки о территориальных претензиях Рабата.
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