Российские прокуроры объяснили изъятие акций у частных инвесторов

Пресс-служба прокуратуры Пермского края заявила, что не считает покупку акций Соликамского магниевого завода добросовестным приобретением вне зависимости от того, каким образом приобретатели получили эти акции .
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