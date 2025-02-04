В Петербурге 7 февраля пройдет прощание с Виктором Семеновским из «Убойной силы»

Родственники актера приняли решение о кремации Церемония прощания с актером Виктором Семеновским, который снимался в сериалах «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей», пройдет 7 февраля, рассказали в Александринском театре Петербурга.
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