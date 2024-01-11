Нарышкин: США активизировали усилия по созданию «пятой колонны» в РФ

Как сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки со ссылкой на директора СРВ Сергея Нарышкина, по мере приближения выборов президента в РФ американские властные структуры хватаются за малейшую возможность раскачать ситуацию в стране и стараются изобрести более изощренные способы вмешательства в демократические процедуры.