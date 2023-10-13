В Краснодарском крае полицейские задержали подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений прошлых лет

Сотрудники ГУУР МВД России совместно с оперуполномоченными УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю и регионального Управления ФСБ России в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного СУ СК России по краю, установили личности и местонахождение подозреваемых в убийстве двух женщин в Сочи.
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