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Закон, порядок, государство

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В Краснодарском крае полицейские задержали подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений прошлых лет

Сотрудники ГУУР МВД России совместно с оперуполномоченными УУР ГУ МВД России по Краснодарскому краю и регионального Управления ФСБ России в рамках оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного СУ СК России по краю, установили личности и местонахождение подозреваемых в убийстве двух женщин в Сочи.

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