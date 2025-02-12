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Сенатор Пушков допустил обвинение администрации Байдена в покушении на Трампа

Сенатор Пушков допустил обвинение администрации Байдена в покушении на Трампа

Global Look Press/Keystone Press Agency/Kenny Holston/The New York Times Американский президент Дональд Трамп может начать расследования не только в Агентстве США по международному развитию (USAID), но и в предыдущей президентской администрации, состоявшей из представителей Демократической партии, из-за покушения на него в июле прошлого года.

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