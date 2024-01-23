Китай в соответствии с законом регулирует процедуру рассмотрения дел о террористической деятельности - Белая книга

Пекин, 23 января /Синьхуа/ -- Китай в соответствии с законом регламентировал процедуры рассмотрения дел о террористической деятельности, внедрив ответственность за ведение дел и усилив внешний надзор, чтобы обеспечить стандартизированное и упорядоченное осуществление властных полномочий при рассмотрении таких дел, говорится в Белой книге "Правовая система и практика Китая по борьбе с терроризмом", опубликованной во вторник Пресс-канцелярией Госсовета КНР.