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Китай

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Китай в соответствии с законом регулирует процедуру рассмотрения дел о террористической деятельности - Белая книга

Пекин, 23 января /Синьхуа/ -- Китай в соответствии с законом регламентировал процедуры рассмотрения дел о террористической деятельности, внедрив ответственность за ведение дел и усилив внешний надзор, чтобы обеспечить стандартизированное и упорядоченное осуществление властных полномочий при рассмотрении таких дел, говорится в Белой книге "Правовая система и практика Китая по борьбе с терроризмом", опубликованной во вторник Пресс-канцелярией Госсовета КНР.

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