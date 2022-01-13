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В Сенате США предложили ввести санкции против президента Путина

В Сенате США предложили ввести санкции против президента Путина

Группа сенаторов во главе с Робертом Менендесом, представляющих в Сенате США Демократическую партию, представила законопроект о новых санкциях против России, предусматривающий персональные ограничения в отношении президента РФ Владимира Путина.

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