В Сенате США предложили ввести санкции против президента Путина

Группа сенаторов во главе с Робертом Менендесом, представляющих в Сенате США Демократическую партию, представила законопроект о новых санкциях против России, предусматривающий персональные ограничения в отношении президента РФ Владимира Путина.
Группа сенаторов во главе с Робертом Менендесом, представляющих в Сенате США Демократическую партию, представила законопроект о новых санкциях против России, предусматривающий персональные ограничения в отношении президента РФ Владимира Путина.
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